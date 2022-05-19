Başkent'te evsiz bir vatandaş sokakta ölü bulundu - Son Dakika
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Başkent'te evsiz bir vatandaş sokakta ölü bulundu

19.05.2022 21:50

Başkent'te evsiz bir vatandaş sokakta ölü bulundu Ankara'nın Altındağ ilçesinde evsiz olduğu tespit edilen bir vatandaş sokakta ölü bulundu.

Başkent'te evsiz bir vatandaş sokakta ölü bulundu

ANKARA - Ankara'nın Altındağ ilçesinde evsiz olduğu tespit edilen bir vatandaş sokakta ölü bulundu.

Altındağ ilçesinde bulunan Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kenarında kaldırıma yaslanmış şekilde bulunan şahsı görenler ilk önce uyuduğunu zannedip, ardından da saatlerce hareketsiz kalınca şüphelenip polise ihbar etti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve 112 ekipleri şahsın öldüğünü tespit etti. Şahsı daha önce o civarda gören vatandaşlar maktulün evsiz olduğunu söyledi. Ekiplerin incelemesinin ardından şahsın üzerinden her hangi bir kimlik çıkmadı.

Hastane çevresinde esnaf olduğunu söyleyen olayın tanığı Adem A., "Biz daha öncesinden bu şahsı evsiz barksız olduğu için bizim hastanede ve bahçesinde olduğu zamanlar oldu. Gene aynı şekilde uyuyor zannettim ya da dışarda kalanlar var şarap ve alkol içenlerden birisi olduğunu düşünüyorum. Kimliğini tam olarak bilmiyorum sabah gördüm uyuyor zannettim. Medikalin oraya geldim, kahvaltı falan yaptım dışarı çıktığımda adam herhalde ölmüş olmuş ki büyük oranda ya alkol, ya da kolonya gibi şeyler içtiğini düşünüyorum" dedi

Başkent'te evsiz bir vatandaş sokakta ölü bulundu
Başkent'te evsiz bir vatandaş sokakta ölü bulundu
Başkent'te evsiz bir vatandaş sokakta ölü bulundu
Başkent'te evsiz bir vatandaş sokakta ölü bulundu

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Kaynak: İHA

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Altındağ, Ankara, evsiz, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te evsiz bir vatandaş sokakta ölü bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkent'te evsiz bir vatandaş sokakta ölü bulundu - Son Dakika
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