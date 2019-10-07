Son Dakika Haberleri: Başkent'te fabrika alev topuna döndü
Son Dakika Güncel Başkent'te fabrika alev topuna döndü

Başkent'te fabrika alev topuna döndü

1 saat önce

Ankara'da Ostim Sanayi Bölgesi'nde yalıtım malzemesi üreten fabrikada yangın çıktı.

Ankara'da Ostim Sanayi Bölgesi'nde yalıtım malzemesi üreten fabrikada yangın çıktı.

Olay, saat 21.30 sularında Yenimahalle ilçesi Ostim Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ostim 1534. Sokak'ta bulunan dış cephe termo yalıtım malzemeleri üreten fabrikada yangın çıktı. Fabrikanın önünde bulunan propan tankının vanasından sızan gazın alev almasıyla çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Büyüyen alevleri fark eden işçiler, yangına müdahale etmeye çalıştı. Alevlerin fabrikayı sarması sonucunda işçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından alev topuna dönen fabrikadaki yangını kontrol altına alabildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, fabrika ve önünde bulunan 3 otomobil hasar gördü. Yanan otomobiller, çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldı.

Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

(İHA)

Başkent'te fabrika alev topuna döndü

Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 11:00 Kaynak: İHA
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