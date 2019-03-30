Başkent'te Fabrika Yangını
38 dakika önce
Ankara-İstanbul yolu üzerinde bulunan enjektör fabrikada yangın çıktı.
Ankara- İstanbul
yolu üzerinde bulunan enjektör fabrikada yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Ankara'nın Kahramankazan
ilçesinde Ankara-İstanbul yolu üzerinde öğle saatlerinde bir fabrikada yangın çıktı. Yangının fark edilmesiyle çok sayıda itfaiye ve polis ekibi olay yerine geldi. İtfaiye
ekiplerinin çalışmaları sonucu enjektör fabrikasındaki yangın söndürüldü. Fabrika dışında yakılan kartonların, çıkan rüzgar sonucunda fabrikanın açık penceresinden içeri girerek yangını başlattığı iddia edildi. Yangında can kaybı yaşanmazken bazı işçilerin dumandan etkilendi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 01:24 Kaynak: İHA
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