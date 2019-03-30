Başkent'te Fabrika Yangını

Başkent'te fabrika yangını Kazan'da enjektör fabrikasında yangın çıktıANKARA - Ankara-İstanbul yolu üzerinde bulunan enjektör fabrikada yangın çıktı.

Başkent'te fabrika yangını

Kazan'da enjektör fabrikasında yangın çıktı



ANKARA - Ankara-İstanbul yolu üzerinde bulunan enjektör fabrikada yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Ankara-İstanbul yolu üzerinde öğle saatlerinde bir fabrikada yangın çıktı. Yangının fark edilmesiyle çok sayıda itfaiye ve polis ekibi olay yerine geldi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu enjektör fabrikasındaki yangın söndürüldü. Fabrika dışında yakılan kartonların, çıkan rüzgar sonucunda fabrikanın açık penceresinden içeri girerek yangını başlattığı iddia edildi. Yangında can kaybı yaşanmazken bazı işçilerin dumandan etkilendi.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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