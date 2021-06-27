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Başkent'te feci kaza! Tıra çarparak hurdaya dönen araçtan 3 kadının cansız bedeni çıkarıldı - Son Dakika

Başkent'te feci kaza! Tıra çarparak hurdaya dönen araçtan 3 kadının cansız bedeni çıkarıldı

27.06.2021 10:58

Ankara Çevre yolunda direksiyon hakimiyetini yitiren sürücü, seyir halindeki TIR'a arkadan çarptı. Meydana gelen kazada hurdaya dönen otomobildeki 3 kadın yaşamını yitirirken, sürücü ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Ankara Güney Çevre yolu Gölbaşı istikameti İncek varyantlarında meydana gelen kazada, Ahmet S. (28) yönetimindeki 06 AGA 234 plakalı otomobil, Gölbaşı istikametinde seyir halinde olan Mustafa K. idaresindeki 27 JF 496 plakalı tıra direksiyon hakimiyetini kaybederek arkadan çarptı.

Başkent'te korkunç kaza! Tıra çarpıp hurdaya dönen araçtan 3 kadının cansız bedeni çıkarıldı

SÜRÜCÜ YARALANDI, ARAÇTAKİ 3 KADININ CANSIZ BEDENLERİ ÇIKARILDI

Çarpma sonucunda sürücü Mustafa K., Sema B., Ceyda K.ve Gizem K. otomobil içinde sıkıştı. Kazayı gören çevredeki sürücüler sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri otomobilde yaptıkları ilk kontrolde Sema B., Ceyda K. ve Gizem K. hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralanan Ahmet S.'yi çevredeki hastaneye sevk etti.

Başkent'te korkunç kaza! Tıra çarpıp hurdaya dönen araçtan 3 kadının cansız bedeni çıkarıldı

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ, PARÇALARI EKİPLER TOPLADI

Polis ekipleri kaza nedeniyle Ankara Çevre Yolu Gölbaşı istikameti tek şeride düşürürken hurdaya dönen aracın parçaları Karayolları ekiplerince kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Başkent'te feci kaza! Tıra çarparak hurdaya dönen araçtan 3 kadının cansız bedeni çıkarıldı

Otomobil, Ankara, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te feci kaza! Tıra çarparak hurdaya dönen araçtan 3 kadının cansız bedeni çıkarıldı - Son Dakika


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