Başkent'te FETÖ'den aranan bir kişi yakalandı - Son Dakika

Ankara'nın Altındağ ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden aranan 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliğine bağlı devriye ekipleri, saat 18.30 sıralarında Altındağ ilçesi Çağdaş Sokak'ta genel bilgi taraması (GBT) uygulamasında şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu. Yapılan sorgulamada şüphelinin FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan Ankara 4'üncü Sulh Ceza Hakimliğince aranan H.Ç. olduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan H.Ç., Altındağ İnfaz Büro Amirliğine teslim edildi.

H.Ç.'nin kamudan ihraç edilmeden önce Gençlik ve Spor Bakanlığında uzman yardımcısı olduğu öğrenildi. - ANKARA