Başkent'te FETÖ operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika
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Başkent'te FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

01.03.2022 14:07
Başkent'te FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Başkent'te terör örgütü FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programı Bylock'u kullandığı tespit edilen 9 kişi ile 'gaybubet' adı verilen örgüt evinde kaldığı belirlenen 4 kişiye yönelik gerçekleştirilen 2 ayrı eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Başkent'te terör örgütü FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programı Bylock'u kullandığı tespit edilen 9 kişi ile 'gaybubet' adı verilen örgüt evinde kaldığı belirlenen 4 kişiye yönelik gerçekleştirilen 2 ayrı eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün gizli haberleşme programını Bylock'u kullanan 9 kişi ile örgütün 'gaybubet' adı verilen evlerinde kalan 4 kişiyi tespit etti. Harekete geçen ekipler düzenledikleri 2 ayrı eş zamanlı operasyonla 10 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Firari 3 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi. - ANKARA

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Ankara Emniyet Müdürlüğü, Fetullahçı Terör Örgütü, ByLock, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te FETÖ operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika


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