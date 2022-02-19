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Başkent'te FETÖ operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika

Başkent'te FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

19.02.2022 00:58
Başkent'te FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Ankara'da terör örgütü FETÖ/PDY'nin mülki idari yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 15 kişiden 6'sı yakalandı.

Ankara'da terör örgütü FETÖ/PDY'nin mülki idari yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 15 kişiden 6'sı yakalandı. Firari şahısları yakalamaya yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün mülki idari yapılanması içerisinde faaliyet gösteren 15 kişiyi tespit etti. Harekete geçen ekipler, gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonla 6 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Firari 9 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi. - ANKARA

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Ankara Emniyet Müdürlüğü, Fetullahçı Terör Örgütü, Ankara, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te FETÖ operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkent'te FETÖ operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
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