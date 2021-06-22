Başkent'te FETÖ operasyonu: 7 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Başkent'te FETÖ operasyonu: 7 şüpheli gözaltına alındı
22.06.2021 10:47
Ankara'da FETÖ/FDY terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda Bylock kullanıcısı tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara'da FETÖ/FDY terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda Bylock kullanıcısı tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ/FDY terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren haklarında etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensuplarının beyan ve teşhiste bulunduğu ve örgütün gizli haberleşme programı Bylock'u kullandıkları tespit edilen 13 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. - ANKARA
Son Dakika 10:46 Sulama kanalına atlayıp intihar eden gençten geriye, "Eşyalarımı almayın" notu kaldı 10:23 Kripto para piyasasına girmek isteyen Emrah, kendi coin'ini çıkaracak 10:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüse karşı önerdiği lezzetin dalından sofraya yolculuğu başladı 10:17 18 yaşındaki genç Galata Kulesi'nden atlayıp intihar etti 10:09 Sergen Yalçın, Acun Ilıcalı'ya Beşiktaş'ta devam etmeyeceğini söylemiş 10:02 Milyarlarca dolar buhar oldu! Elon Musk'ın popülerleştirdiği Dogecoin'de sert düştü 09:54 Kontrolden çıkan at, dünyaca ünlü meydanı böyle birbirine kattı 09:19 Yeğeniyle yasak ilişki yaşayan Murat Başoğlu, gittiği spor salonunda darbedildi