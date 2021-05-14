- Başkent'te Filistin şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika

- Başkent'te Filistin şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı

14.05.2021 15:51

- Başkent'te Filistin şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı Cenaze namazı esnasında göz yaşlarına hakim olamayan Mehmet Eser: "Keşke imkanım olsa da ben de oraya gidebilsem" 2,5 aylık bebeğiyle protestoya katılan Ahmet Ulgun: "Şehit olanlar belki bizim de çocuklarımız olabilirdi" Ankara...

- Başkent'te Filistin şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı

Cenaze namazı esnasında göz yaşlarına hakim olamayan Mehmet Eser:

"Keşke imkanım olsa da ben de oraya gidebilsem"

2,5 aylık bebeğiyle protestoya katılan Ahmet Ulgun:

"Şehit olanlar belki bizim de çocuklarımız olabilirdi"

ANKARA - Ankara Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde cuma namazı sonrasında İsrail'in saldırıları sonucu şehit olan Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

İsrail'in saldırıları sonucunda İsrail güçlerinin, teravih namazını kılmak üzere Mescid-i Aksa'ya gelen Filistinlilere ses bombaları ve plastik mermi ile saldırılarında çok sayıda insan yaralanıp ardından devam eden saldırılarda da çok sayıda insan şehit düşmüştü. Ankara Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde Cuma namazı sonrası toplanan bir grup, Filistin'de söz konusu saldırılarda şehit düşenler için İsrail'i protesto etkinliği düzenledi ve gıyabi cenaze namazı kıldı. Anadolu Gençlik Derneği Şube Başkanı Ahmet Şanver ve Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Ankara İl Temsilcisi Mehmet Savaş şehit olan Filistinlilere yönelik kınayıcı birer konuşma yaptı. Şanver ve Savaş'ın konuşmaları esnasında kalabalık grup İsrail'e yönelik slogan da attı. Kalabalık grup, tekbir bir getirerek, "Oluk oluk kan aksa, kurtulacak El Aksa, katil İsrail, Filistin'den defol, cenk, cihat, şehadet, Avrupa değil İslami Birlik. Dur de, dur de, siyonizme dur de, kanımız aksa da zafer İslam'ın, Müslüman uyuma, mescidine sahip çık, Mehmetçik Kudüs'e, Kudüs bizim onurumuzdur" diye slogan attı.

Konuşmaların ve sloganların ardından Filistin şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı. Cenaze namazı esnasında göz yaşlarına hakim olamayan kişi ise dikkat çekti.

Cenaze namazı esnasında gözyaşlarına hakim olamayan Diyarbakır Silvanlı Mehmet Eser, Filistin'de şehit düşenler için gıyabi cenaze namazına geldiklerini belirterek, "Biz burada rahatlık içinde günümüzü geçirirken, her ne kadar kapanma olsa da en azından rahat rahat başımızı yastığa koyarken, orada analar babalar annelerine hasret kalıyorlar. Cenaze namazında da onun için kendimi tutamadım. Yani biz Müslümanız. Tek peygamberin ümmetiyiz. Hepimiz kardeşiz. Ama biz kendi kardeşlerimizi orada o şekilde görüyoruz ama elimizden bir şey gelmiyor. Ancak bu kadar yapabiliyoruz. Keşke imkanım olsa da ben de oraya gidebilsem. Keşke ben de orada o şehadet makamına erişebilsem. Allah görüyor içimizi" diye konuştu.

2,5 aylık bebeğiyle protestoya katılan Ahmet Ulgun, "İsrail'in bir haftadır yaptığı bu kötülüklere duyarsız kalamadım. Belki çoğu insan buna duyarsız ama bu belki bizim de çocuklarımız olabilirdi. Bence her anne babanın, bütün Müslüman coğrafyanın duyarsız kalmaması gerekiyor. Çünkü bugün onlara gelen yarın bize gelebilir. Unutmamamız gerekiyor ki Mescid-i Aksa ilk kıblemiz" dedi.

- Başkent'te Filistin şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı
- Başkent'te Filistin şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı
- Başkent'te Filistin şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı
- Başkent'te Filistin şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı
- Başkent'te Filistin şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı
- Başkent'te Filistin şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı
- Başkent'te Filistin şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı
- Başkent'te Filistin şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı
- Başkent'te Filistin şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı
- Başkent'te Filistin şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı
- Başkent'te Filistin şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı
- Başkent'te Filistin şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı
- Başkent'te Filistin şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı
- Başkent'te Filistin şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı
- Başkent'te Filistin şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı
- Başkent'te Filistin şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı
- Başkent'te Filistin şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı
- Başkent'te Filistin şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı
- Başkent'te Filistin şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı
- Başkent'te Filistin şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı
- Başkent'te Filistin şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı
- Başkent'te Filistin şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı
- Başkent'te Filistin şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı
- Başkent'te Filistin şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı
- Başkent'te Filistin şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı
- Başkent'te Filistin şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı
- Başkent'te Filistin şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı
- Başkent'te Filistin şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı

Filistin, Cenaze, İsrail, Şehit, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika - Başkent'te Filistin şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika


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