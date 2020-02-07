Başkent'te filmleri aratmayan soyguna nefes kesen operasyon - Son Dakika
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Başkent'te filmleri aratmayan soyguna nefes kesen operasyon

6 saat önce

Başkent'te 8 kişilik bir çete filmleri aratmayan bir soygun gerçekleştirdikten sonra kıskıvrak yakalandı.

Başkent'te filmleri aratmayan soyguna nefes kesen operasyon, System.String[]

Başkent'te 8 kişilik bir çete filmleri aratmayan bir soygun gerçekleştirdikten sonra kıskıvrak yakalandı.


Olay, Ankara'nın İncek Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İncek'te bir eve gelen 3 erkek şahıs, silah zoru ile ev sahiplerini etkisiz hale getirerek, 250 bin TL değerindeki ziynet eşyası, 600 bin TL nakit para 5 bin Euro ve 3 bin Dolar ile birlikte, cep telefonları ve ziynet eşyalarını alarak kayıplara kaçtı.


Olay yerine gelen Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ekiplerince o yapılan araştırmalar ve çalışmalar sonucunda şahısların H.B.K., H.U., T.R., M.M.S., A.B, oldukları tespit edildi. Yapılan araştırmalar sonucunda gasp yapan şahısları bu adres hakkında bilgi veren, yönlendiren ve azmettirenin daha önce hizmetçi olarak çalışan G.B ve onun arkadaşı A.Y. isimli şahısların oldukları belirlendi. Olay yerine gelen aracın A.B isimli şüphelinin kullandığı tespit edildi. Şüphelilerin olay yerine geldikleri araca ise çalıntı plaka taktıkları ve olayı daha önceden tasarlayarak planlı bir şekilde gerçekleştirdikleri belirlendi. Şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda şüphelilerden H.B.K. ve H.U. isimli şüphelilerin Antalya iline kaçma planlarının olduğu yapılan çalışmalar sonucunda tespit edilip, şahısların Antalya iline doğru kaçtıkları bilgisi alındı. Bunun üzerine şüpheli şahısların yakalanması yapılan çalışmalar sonucunda Afyonkarahisar Antalya yolu üzerinde bir dinlenme tesislerinde iki şüpheli şahıs ve birlikte hareket ettikleri M.I. isimli kadın şahıs yakalandı. Şahısların üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda başkasına ait sahte kimlik, 3 adet tabanca ve olayda elde ettikleri bir miktar para ve ziynet eşyası ele geçirildi. Olayın azmettiricisi olduğu tespit edilen A.Y. ve G.B. isimli şahıslar da yapılan çalışmalar neticesinde kıskıvrak yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, olayı gerçekleştiren şüpheli şahısların daha önceden benzer konulardan çok sayıda kayıtlarının olduğu ve 8 farklı suçtan arandıkları tespit edilmiştir. Gasp Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde silahlı mesken gasp olayına karıştığı tespit edilen toplam 8 şüpheli şahıs Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. - ANKARA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 01:31 Kaynak: İHA
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