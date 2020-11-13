Başkent'te filyasyon ekibi kılığında operasyon - Son Dakika

Başkent'te filyasyon ekibi kılığında operasyon

Emniyet ekipleri şahsın anlamaması ve şüphelenmemesi için zanlının evine filyasyon ekibi kılığında giderek operasyonu düzenledi

ANKARA - Başkent'te Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince 14 yaşındaki B.K.'yı darp ederek telefonunu gasp eden, K.K.K. düzenlenen özel operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet ekipleri şahsın anlamaması ve şüphelenmemesi için Sincan'da bulunan evine filyasyon ekibi kılığında giderek operasyonu gerçekleştirdi.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde meydana gelen olay 2 Kasım Pazartesi akşamı gerçekleşti. Altındağ İlçesi'nde yer alan Çıkrıkçılar Caddesi üzerinde yalnız başına yürüyen 14 yaşındaki B.K., kendini takip eden K.K.K.'nın saldırısına uğradı. Saldırı anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince güvenlik kameralarının izlenmesi sonucu evi tespit edilen K.K.K.'ya yönelik operasyon düzenlendi. Emniyet ekipleri şahsın anlamaması ve şüphelenmemesi için Sincan'da bulunan evine filyasyon ekibi kılığında giderek, şahsı burada yakaladı ve gözaltına aldı.

K.K.K. ilk ifadesinde, gasp ettiği telefonu, 2'inci el telefon satışı yapan E.A'ya kimlik vermeden sattığını belirtti. Bunun üzerine belirtilen iş yerine giden ekipler, E.A'yı da gözaltına alarak telefona el koydu. Telefon 14 yaşındaki B.K.'ya teslim edildi. Şüpheli K.K.K. ile E.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. B.K. serbest bırakılırken, K.K.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.