Başkent'te filyasyon ekibi kılığında operasyon - Son Dakika

Başkent'te filyasyon ekibi kılığında operasyon

13.11.2020 11:25

Başkent'te filyasyon ekibi kılığında operasyon Emniyet ekipleri şahsın anlamaması ve şüphelenmemesi için zanlının evine filyasyon ekibi kılığında giderek operasyonu düzenledi Başkent'te Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince 14 yaşındaki B.K.'yı darp ederek telefonunu gasp eden, K.K.K.

Başkent'te filyasyon ekibi kılığında operasyon

Emniyet ekipleri şahsın anlamaması ve şüphelenmemesi için zanlının evine filyasyon ekibi kılığında giderek operasyonu düzenledi

ANKARA - Başkent'te Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince 14 yaşındaki B.K.'yı darp ederek telefonunu gasp eden, K.K.K. düzenlenen özel operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet ekipleri şahsın anlamaması ve şüphelenmemesi için Sincan'da bulunan evine filyasyon ekibi kılığında giderek operasyonu gerçekleştirdi.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde meydana gelen olay 2 Kasım Pazartesi akşamı gerçekleşti. Altındağ İlçesi'nde yer alan Çıkrıkçılar Caddesi üzerinde yalnız başına yürüyen 14 yaşındaki B.K., kendini takip eden K.K.K.'nın saldırısına uğradı. Saldırı anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince güvenlik kameralarının izlenmesi sonucu evi tespit edilen K.K.K.'ya yönelik operasyon düzenlendi. Emniyet ekipleri şahsın anlamaması ve şüphelenmemesi için Sincan'da bulunan evine filyasyon ekibi kılığında giderek, şahsı burada yakaladı ve gözaltına aldı.

K.K.K. ilk ifadesinde, gasp ettiği telefonu, 2'inci el telefon satışı yapan E.A'ya kimlik vermeden sattığını belirtti. Bunun üzerine belirtilen iş yerine giden ekipler, E.A'yı da gözaltına alarak telefona el koydu. Telefon 14 yaşındaki B.K.'ya teslim edildi. Şüpheli K.K.K. ile E.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. B.K. serbest bırakılırken, K.K.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Başkent'te filyasyon ekibi kılığında operasyon
Başkent'te filyasyon ekibi kılığında operasyon
Başkent'te filyasyon ekibi kılığında operasyon
Başkent'te filyasyon ekibi kılığında operasyon

Cep Telefonu, Operasyon, Başkent, Gasp, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te filyasyon ekibi kılığında operasyon - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Çılgın Bediş'in Banu'su Sonay Aydın'dan estetik itirafı: Sadece burnumu yaptırdım Atatürk'e yönelik çirkin saldırıya sosyal medyadan tepki yağıyor Yargıtay, sebepsiz yere eşiyle cinsel ilişkiye girmeyen kocayı "tam kusurlu" buldu Handan Selçuk, hayatını kaybeden Timur Selçuk'un vasiyetini açıkladı: Anma töreni yapmamızı istemedi İzmir'i vuran deprem sonrası uzmanlar o bölgeyi işaret etti: Katil fay, tüm Marmara'yı etkileyecek Spiker sigara yasağından bahsederken ekrana getirilen adamın bali çektiği görüldü Ermenistan'daki Paşinyan karşıtı protestolar 3'üncü gününe girdi! Ülkede iç savaş an meselesi Bakan Koca, yoğun bakımdan görüntüler paylaşıp vatandaşları uyardı
EURO 2020'ye katılma hakkı kazanan Kuzey Makedonya'da Pandev ve Eljif Elmas gözyaşlarını tutamadı EURO 2020'ye katılma hakkı kazanan Kuzey Makedonya'da Pandev ve Eljif Elmas gözyaşlarını tutamadı         
11:53
Güne düşüşle başlayan dolar 7,66 lira seviyesinde işlem görüyor Güne düşüşle başlayan dolar 7,66 lira seviyesinde işlem görüyor         
11:17
Güne düşüşle başlayan gram altın 462 lira seviyesinde işlem görüyor Güne düşüşle başlayan gram altın 462 lira seviyesinde işlem görüyor         
10:57
Bu kadar da olmaz! Çam sakızı için ağaçları getirdikleri hale vatandaşlar isyan etti Bu kadar da olmaz! Çam sakızı için ağaçları getirdikleri hale vatandaşlar isyan etti         
10:47
Erzurum'da toprak donması nedeniyle kış öncesi 800 mezar hazır hale getiriliyor Erzurum'da toprak donması nedeniyle kış öncesi 800 mezar hazır hale getiriliyor         
10:25
Son Dakika! Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var, maske yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak Son Dakika! Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var, maske yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak         
10:13
Binlerce tarihi eser ve dinamitlerle yakalanan kaçakçı kayınpeder ve damat: Binlerce tarihi eser ve dinamitlerle yakalanan kaçakçı kayınpeder ve damat: "Dinamitleri balık tutmak için kullanıyoruz"         
09:51
Böylesi filmlerde olmaz! Yaptığı kazayı kaydeden vatandaş şans eseri başka bir kazayı da kayda aldı Böylesi filmlerde olmaz! Yaptığı kazayı kaydeden vatandaş şans eseri başka bir kazayı da kayda aldı         
09:42
Son Dakika! Çocuk parkındaki sembol tartışma yaratmıştı! Belediye Başkan Yardımcısı ile Park ve Bahçeler Müdürü görevden alındı Son Dakika! Çocuk parkındaki sembol tartışma yaratmıştı! Belediye Başkan Yardımcısı ile Park ve Bahçeler Müdürü görevden alındı         
09:40
Albayrak'ın istifasının kabulü sonrası Hamza Yerlikaya destek paylaşımını sildi Albayrak'ın istifasının kabulü sonrası Hamza Yerlikaya destek paylaşımını sildi         
09:17
Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Naci Ağbal, hızlı başladı! Artık 7 gün 24 saat EFT yapılabilecek Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Naci Ağbal, hızlı başladı! Artık 7 gün 24 saat EFT yapılabilecek         
23:49
Bir Zamanlar Çukurova dizisine bomba transfer! Ünlü oyuncu başrol oynayacak Bir Zamanlar Çukurova dizisine bomba transfer! Ünlü oyuncu başrol oynayacak         
21:52
Sosyal mesafeyi ihlal eden vatandaşları uyaran kaymakama şaşırtan cevap: Tamam dayı Sosyal mesafeyi ihlal eden vatandaşları uyaran kaymakama şaşırtan cevap: Tamam dayı         
21:26
Korona aşısını bulan Türk profesör Uğur Şahin uyardı: Kış zor geçecek rahatlama martta Korona aşısını bulan Türk profesör Uğur Şahin uyardı: Kış zor geçecek rahatlama martta         
20:46
Feribotta hava aldırma bahanesiyle dışarı çıkarılan genç kıza otobüs muavini tecavüz etti Feribotta hava aldırma bahanesiyle dışarı çıkarılan genç kıza otobüs muavini tecavüz etti         
20:04
Süt banyosu rezaletinin ardından bir skandal daha! 'Çürük meyvelerden meyve suyu' görüntüleri tepki çekti Süt banyosu rezaletinin ardından bir skandal daha! 'Çürük meyvelerden meyve suyu' görüntüleri tepki çekti         
18:14
73 yaşındaki eşini öldüren caniye olayın nedeni soruldu, verdiği yanıt şoke etti: Öyle icap etti 73 yaşındaki eşini öldüren caniye olayın nedeni soruldu, verdiği yanıt şoke etti: Öyle icap etti         
16:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2020 12:00:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkent'te filyasyon ekibi kılığında operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei