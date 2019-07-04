Başkent'te fırtına ağaç devirdi, 3 kişi yaralandı
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ANKARA (İHA) – Ankara'da etkili olan fırtına nedeniyle Devrilen ağacın altında kalan 3 kişi yaraladı.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 09:18 Kaynak: İHA
ANKARA (İHA) – Ankara
'da etkili olan fırtına nedeniyle Devrilen ağacın altında kalan 3 kişi yaraladı.
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Caddesi metro çıkışında bir ağacın devrilmesine neden oldu. Ağacın devrilmesi sonucu 3 kişi ağacın altında kalarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis
ve polis ekipleri sevk edildi. Polis
ekipleri, ağacın devrildiği bölgede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağacın devrilmesi sırasında caddede yürüyen görgü tanığı, "Rüzgarın etkisiyle ağaç devrildi. Altında kaldı 3 kişi. Gördüm, ben de saniyelerle kurtuldum. İki kişinin kolu sıyrıldı. Birinin durumu çok ağırdı. Ambulans geldi, götürdü" dedi. - ANKARA
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