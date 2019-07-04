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Başkent'te fırtına ağaç devirdi: 3 yaralı

16 dakika önce

Başkent'te fırtına ağaç devirdi: 3 yaralıANKARA - Başkent'te çıkan fırtına ağaç devirdi.

Başkent'te fırtına ağaç devirdi: 3 yaralı
ANKARA - Başkent'te çıkan fırtına ağaç devirdi. Devrilen ağacın altında kalan 3 kişi yaraladı.
Olay, Ankara Kızılay'da bulunan Sakarya Caddesinde meydana geldi. Başkent'te etkisini gösteren sert fırtına ve rüzgar, Sakarya Caddesi metro çıkışında bir ağacın devrilmesine neden oldu. Edinilen bilgilere göre, ağacın devrilmesi sırasında oradan geçen ve ismi henüz belirlenemeyen 3 vatandaş, ağacın altında kalarak yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, ağacın devrildiği bölgede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerinde ilk müdahalelerini yaptıktan sonra yaralıları hastaneye sevk etti.
Ağacın devrilmesi sırasında caddede yürüyen görgü tanığı bir vatandaş da olayı şu sözlerle anlattı:
"Rüzgarın etkisiyle ağaç devrildi. Altında kaldı 3 kişi. Gördüm, ben de saniyelerle kurtuldum."
Yaralıların sağlık durumuyla ilgili de konuşan vatandaş, "İki kişinin kolu sıyrıldı. Birinin durumu çok ağırdı. Ambulans geldi, götürdü" dedi.
Başkent'te fırtına ağaç devirdi: 3 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 11:53 Kaynak: İHA
Kızılay, 3. Sayfa
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