Başkent'te fırtınadan zarar gören Türk bayrağı yenisiyle değiştirilmek için gönderden indirildi - Son Dakika

Başkent'te fırtınadan zarar gören Türk bayrağı yenisiyle değiştirilmek için gönderden indirildi

ANKARA - Ankara 50. Yıl Parkı'nda bulunan Türk bayrağı, şehir genelinde yaşanan şiddetli fırtınanın etkisiyle yırtıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri, rüzgar nedeniyle zarar gören ve yırtılan bayrağı yenisiyle değiştirmek için indirdi.

Ankara 50. Yıl Parkı'nda bulunan Türk bayrağı, il genelinde yaşanan şiddetli fırtına nedeniyle yırtıldı. Akdere İlçe Emniyet Müdürlüğü gelen ihbarlar üzerine yırtılan bayrak indirilirken bayrak direği boş kaldı. Vatandaşların yaptığı ihbarlar sonucunda indirilen bayrağın rüzgardan sonra değiştirilerek göndere çekileceği öğrenildi. Öte yandan, Ankara Valiliği, 1 Nisan tarihinde yaptığı açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre 2 Nisan Cumartesi günü güney ve güneybatı yönlerden rüzgarın kuvvetli, 3 Nisan Pazar günü de batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Vatandaşlarımızın rüzgar ve fırtına sebebiyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, mağduriyetler yaşanmaması açısından önem arz etmektedir" ifadeleri ile vatandaşları uyarmıştı.