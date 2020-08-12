- Başkent'te freni boşalan kamyon parka girdi - Son Dakika

- Başkent'te freni boşalan kamyon parka girdi

ANKARA - Başkent'te freni boşalan bir kamyon parka girdi. Kamyon parkdaki ağaçlara çarparak durabildi.

Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Önder mahallesinde bulunan park halinde bulunan pazarcı U.G. 'ye ait 06 BB 0155 plakalı kamyon freninin boşalması sonucunda yokuş aşağı hareket etti. Kontrolsüz bir şekilde yokuş aşağı giden kamyon Hacı Bektaş Veli Parkının duvarlarını aşarak park içindeki ağaçlara çarparak durabildi. İçinde çocuk parkınında bulunduğu parkta kaza anında kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Kaza ilgili soruşturma başlatıldı.