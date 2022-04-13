Başkent'te freni patlayan dolmuş ATM'lere daldı - Son Dakika
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Başkent'te freni patlayan dolmuş ATM'lere daldı

13.04.2022 09:44
Başkent'te freni patlayan dolmuş ATM'lere daldı

ANKARA (İHA) – Ankara'da freni patlayan dolmuş kontrolden çıkarak önce yol üzerindeki ATM'lere ardından park halindeki araca çarptı.

ANKARA (İHA) – Ankara'da freni patlayan dolmuş kontrolden çıkarak önce yol üzerindeki ATM'lere ardından park halindeki araca çarptı. Sürücünün hafif şekilde yaralandığı kaza esnasında dolmuşta yolcu olmaması ise facianın önüne geçti.

Kaza, Ankara'nın Mamak ilçesi Yeşilbayır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ö. kontrolündeki 06 J 1420 plakalı dolmuş, freninin patlaması sonucunda şoförünün kontrolünden çıktı. O sırada 1774'üncü cadde üzerinde bulunan ATM'lere çarparak yavaşlayan dolmuş ardından cadde üzerinde bulunan binanın duvarını yıkarak, park halindeki 06 BR 7637 plakalı minibüse çarpıp durabildi. Kaza esnasında dolmuşta yolcu olmaması facianın önüne geçerken, kazada sürücü M.Ö. hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 ekiplerince ilk müdahalesi gerçekleştirilen M.Ö. hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Başkent'te freni patlayan dolmuş ATM'lere daldı
Başkent'te freni patlayan dolmuş ATM'lere daldı
Başkent'te freni patlayan dolmuş ATM'lere daldı

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Ankara, Kaza, ATM, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te freni patlayan dolmuş ATM'lere daldı - Son Dakika


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