Başkent'te garajda zehirlenen 3 gencin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü - Son Dakika

Başkent'te garajda zehirlenen 3 gencin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü

02.01.2021 14:04
Başkent'te garajda zehirlenen 3 gencin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü, System.String[]

Ankara'nın Pursaklar ilçesindeki bir binanın garajında ölü olarak bulunan üç gencin cansız bedenleri kaldırılarak Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Ankara'nın Pursaklar ilçesindeki bir binanın garajında ölü olarak bulunan üç gencin cansız bedenleri kaldırılarak Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Ankara'nın Pursaklar ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Osmangazi Caddesi Güneş apartmanının garajında sabah saatlerinde meydana gelen olayda apartmanda ikamet eden Halil İbrahim Altıntaş ve beraberindeki arkadaşları Burak Karakoç ve Hüseyin Şahinoğlu'nun cansız bedenlerine ulaşıldı.

Üç gencin bulundukları yerde hareketsiz şekilde gören komşularının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda emniyet, sağlık ve doğalgaz ekipleri geldi. Ekiplerin incelemelerinde gaz kaçağına rastlanmadı. Ayrıca olay yerinde çok sayıda içki şişesinin bulunduğu kaydedildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından üç gencin cansız bedenleri kesin ölüm sebeplerinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Olay hakkında adli işlem başlatılırken, vefat eden gençlere ait olan araçlarda inceleme altına alındı.

Olay, hakkında Ankara Valiliği ve Ankara Emniyet Müdürlüğünden açıklamalar yapıldı. Ankara Valiliği yaptığı açıklamada, "02.01.2021 günü saat 08.10 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar sonucunu Pursaklar ilçesi, Orhangazi Caddesi'nde bulunan bir binanın kapalı otoparkında bir otomobilin etrafında 3 erkek şahsın hareketsiz yattığı görülmüş, 112 ekiplerin yaptığı ilk kontrollerde şahısların hayatlarını kaybettiği anlaşılmıştır. Olay ile ilgili Cumhuriyet Savcısı'nın bilgisi dahilinde, adli tabibin yaptığı ilk incelemede şahısların alkol ya da karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olabilecekleri tespit edilmiş, ancak kesin ölüm nedenlerinin otopsi işlemlerinden sonra kesinlik kazanacağı bildirilmiştir. Olayla ilgili adli tahkikat devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ise yaptığı açıklamada, "2 Ocak 2021 günü saat 08.45 sıralarında Pursaklar ilçesinde bir binanın kapalı garajında şüpheli ölüm olduğunun ihbar edilmesi üzerine ekiplerimiz ivedilikle olay yerine intikal etmiştir. Olay mahalinde şahıslara ait 2 aracın kaputunun açık olduğu; H.Ş., H.İ.A ve B.K. isimli 3 kişinin eks vaziyette olduğu görülmüştür. İlk belirlemelere göre şahısların zehirlenmeye bağlı hayatlarını kaybettikleri değerlendirilmekte birlikte, tahkikat çok yönlü olarak sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Başkent'te garajda zehirlenen 3 gencin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü
Başkent'te garajda zehirlenen 3 gencin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü
Başkent'te garajda zehirlenen 3 gencin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü
Başkent'te garajda zehirlenen 3 gencin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü
Başkent'te garajda zehirlenen 3 gencin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü
Başkent'te garajda zehirlenen 3 gencin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü

Adli Tıp Kurumu, Osmangazi, Pursaklar, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te garajda zehirlenen 3 gencin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü - Son Dakika


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