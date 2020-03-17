Başkent'te gece hayat durdu - Son Dakika
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Başkent'te gece hayat durdu

40 dakika önce

Başkent'te gece hayat durdu Ankara esnafı İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine uyarak kepenk kapattı Ankara'da kafe ve eğlence mekanlarının kapısına kilit vuruldu Ankara esnafı, İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliklerine gönderdiği genelge kapsamında, kafe ve eğlence yerleri olarak...

Başkent'te gece hayat durdu

Ankara esnafı İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine uyarak kepenk kapattı

Ankara'da kafe ve eğlence mekanlarının kapısına kilit vuruldu

ANKARA - Ankara esnafı, İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliklerine gönderdiği genelge kapsamında, kafe ve eğlence yerleri olarak faaliyet gösteren iş yerlerinin kapısına kilit vurdu.

Ankara'da kafe ve eğlence merkezlerinin işletmecileri İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliklerine gönderdiği genelge kapsamında iş yerlerini kapattı. Ankara'da halka açık kafe ve eğlence mekanları olarak faaliyet gösteren iş yerleri, vatandaşları korumak ve koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla geçici süreyle kapatıldı.

Caddeler boş kaldı

Ankara'nın işlek yerlerinden Çankaya ilçesindeki Çankırı Caddesi, Aşkabat Caddesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı ve çeşitli sokaklarda bulunan eğlence mekanları ile kafeler, İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliklerine gönderdiği genelge kapsamında gece saat 24.00'den itibaren kapandı. Cadde ve sokakların ıssız kaldığı Ankara'da, geçici süre ile kapatılan iş yerleri, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan, 7 binin üzerinde kişinin ölümüne yol açan koronavirüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla geçici süre kapalı kalacak.

Başkent'te gece hayat durdu

İçişleri Bakanlığı, Ankara, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:10 Kaynak: İHA
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