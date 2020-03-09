Başkent'te gece kondu yangını - Son Dakika
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Başkent'te gece kondu yangını

6 saat önce

Başkent'te gece kondu yangını Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir gecekondu, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Başkent'te gece kondu yangını

ANKARA - Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir gecekondu, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'nın Altındağ ilçesi, Altındağ caddesi üzerinde bulunan bir gecekonduda henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın içindeki eşyalarla birlikte gecekonduyu küle döndürürken, evin içerisinde kimsenin olmaması olası felaketin önüne geçti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye erleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sonucunda ölen ya da yaralanan olmazken gecekonduda maddi hasar oluştu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Başkent'te gece kondu yangını

Altındağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 05:48 Kaynak: İHA
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