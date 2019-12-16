Başkent'te gece kulübünde yangın: 2 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Başkent'te gece kulübünde yangın: 2 kişi dumandan etkilendi

6 saat önce

ANKARA'da, bir gece kulübünün mutfağında çıkan yangında, 2 kişi dumandan etkilendi.

Başkent'te gece kulübünde yangın: 2 kişi dumandan etkilendi, System.String[]

ANKARA'da, bir gece kulübünün mutfağında çıkan yangında, 2 kişi dumandan etkilendi.

Kızılay Mahallesi Karanfil Sokak'taki bir gece kulübünde saat 01.30 sıralarında, elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Gece kulübünün bulunduğu binadaki iki güvenlik görevlisi yükselen dumanları fark ederek, itfaiyeye haber verdi. Bu sırada güvenlik görevlileri de tadilat nedeniyle kapalı olan gece kulübüne girip yangını söndürmeye çalıştı ancak içerideki yoğun dumandan etkilendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri de dumandan etkilenen iki güvenlikçiyi ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. İtfaiye erlerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, gece kulübünde hasara neden oldu.


Kızılay Mahallesi, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 09:52 Kaynak: DHA
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