Başkent'te gecekondu göçtü: 1 yaralı - Son Dakika

Başkent'te gecekondu göçtü: 1 yaralı

ANKARA - Ankara'da çatısındaki odunları topladığı metruk gecekondunun üzerine çökmesi sonucu göçük altında kalan bir kişi yaralandı. Göçük altında başka kişilerin bulunması ihtimali üzerineyse ekipler çalışma başlattı.

Olay, Altındağ ilçesine bağlı Kayabaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Ferdi Keser (33), çatısındaki odunları toplamak için girdiği metruk gecekondunun çökmesi sonucu göçük altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Göçük altından yaralı olarak kurtarılan 33 yaşındaki adam yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. İtfaiye ekiplerince de enkaz altında başka kişilerinde olabileceği ihtimali üzerine arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

"Gecekondu aniden üzerine çöktü"

Olaya tanıklık eden çevre sakinlerinden Ejder Karadağ, "Adam içeride odun topladığı sırada mola verdi. Gecekondu aniden üzerine çöktü. Sonra ekipler geldi. Komşuların da yardımıyla adamı içeriden çıkardılar. Sonra ambulansa koyup götürdüler. İki kişi daha vardı. Onlarda ambulansa bağırıyordu. Ses duyduk. Baktık ki ev yıkılmış" dedi.

"Üstten sökeceğine alttan sökünce ev üzerine çökmüş"

Keser'in komşusu Baran Çiçek, "Sabah buraya gelmiş odun toplamaya. Üstten sökeceğine alttan sökünce ev üzerine çökmüş. Biz mahallemizin yenilenmesini istiyoruz. Devletimiz bize biraz yardımcı olsun lütfen. Abimizin de durumu olmadığı için bu hallere düştü. Kafasında ve boynunda kırık var dediler. Kan gelmiş. Bizde kurtarmaya çalıştık. Ambulansı aradık birlikte çıkarttık" diye konuştu.