Son Dakika Haberleri: Başkent'te Gecekondu Yangını

Başkent'te Gecekondu Yangını

1 saat önce

Ankara'nın Keçiören İlçesi'nde henüz belirlenemeyen bir sebeple gecekondu yandı.

Başkent'te Gecekondu Yangını, System.String[]
Ankara'nın Keçiören İlçesi'nde henüz belirlenemeyen bir sebeple gecekondu yandı. Şans eseri içerisinde kimsenin olmaması bir faciayı önledi.

Olay saat 05.30 sularında Ankara Keçiören İlçesi Kanunu Mahallesi Şehit Ali Ekşioğlu sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, içerisinde eşyalar olan gecekondu, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Dumanların, gecekondudan yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında itfaiye erlerinin kısa süreli çalışmalarının ardından kontrol altına alındı. Gecekondunun boş olması olası bir faciayı önledi. Yangında ölen yada yaralanan olmadı. Polis ekipleri yangın ile ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 07:12 Kaynak: İHA

Keçiören, Ankara, 3. Sayfa
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