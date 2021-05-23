Başkent'te genç çiftçi sayısı her geçen gün artıyor

ANKARA - Yerli üretimi artırmak ve Başkent ekonomisini canlandırmak amacıyla kırsal desteklerini sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin destek projeleri son dönemde özellikle genç çiftçilerin artmasını sağladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, buğdaydan mısıra, mercimekten nohuta kadar pek çok ürün çeşidinde hibe desteği sağladığı Başkentli çiftçiye sebze fidesi desteğinde de bulunuyor. Çiftçiliği bırakan ya da kente göç etmek zorunda kalan birçok Başkentli çiftçi verilen teşviklerle üretim sürecine yeniden katılmaya başladı. Yüzde 75'i hibe, yüzde 25'i ise çiftçi katkı paylı olmak üzere dağıtılan domates ve biber fidesi desteği, yerli üreticileri ekonomik yönden de büyük ölçüde rahatlattı. Son dönemde Büyükşehir Belediyesinin sağladığı kırsal kalkınma desteklerinden özellikle genç çiftçilerin yararlanması ise dikkat çekiyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "Benim hayalim Ankaralıyı, Ankaralı üreticiyi zengin etmek" sözleriyle hayata geçirdiği kırsal kalkınma destekleri vesilesiyle üretici memnun kalıyor.