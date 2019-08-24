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Başkent'te geniş çaplı dilenci denetimi

39 dakika önce

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, emniyet birimleri ile Başkent genelinde ortak dilenci operasyonu gerçekleştirdi.

Başkent'te geniş çaplı dilenci denetimi, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, emniyet birimleri ile Başkent genelinde ortak dilenci operasyonu gerçekleştirdi.


Vatandaşların ALO 153 Mavi Masa'ya yaptığı şikayetler kapsamında Ankara merkezli denetim yapan ekipler, çok sayıda dilenciyi toplayarak, bu kişiler hakkında yasal işlem başlattı.


4 ilçede detaylı denetim


Ankara Valiliğinin izniyle gerçekleşen geniş çaplı dilenci denetiminde Büyükşehir Zabıta ekipleri, Başkent'in birçok noktasında bulunan cami önlerinde yoğun olarak mesken tutan dilencilere göz açtırmadı.


Özellikle Çankaya, Keçiören, Yenimahalle ve Altındağ ilçelerinde belli noktalar ile cami önleri ve çevresinde yapılan denetimlerde; geçici koruma kimlik belgesi olmayan yabancı uyruklular ve dilenciler üst araması yapılmak üzere Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı 50. Yıl Dilenci Kayıt, Araştırma Toplama ve Transfer Merkezi'ne götürüldü.


Çocukları kullanıyorlar


Vatandaşların duygularını istismar ederek, çocukları kullanan dilenciler hakkında yasal işlem yapılırken, 4 ilçede gerçekleştirilen denetimlerde biri bebek 4 çocuk, Ankara Emniyeti'ne bağlı Çocuk Şube'ye götürülmek üzere emniyet ekiplerine teslim edildi.


3'ü yabancı uyruklu 26 dilenci hakkında yasal işlem yapan zabıta ekipleri, Kabahatler Kanunu kapsamında dilencilere idari para cezası uyguladı. Yapılan denetimler sonucu çoğunluğu kadınlardan oluşan yerli ve yabancı dilenciler konusunda vatandaşları uyaran zabıta ekipleri, dilencilere para vererek, dilenciliğin özendirilmemesi gerektiğinin altını çizdiler. - ANKARA

Ankara, Zabıta, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 11:37 Kaynak: İHA
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