Son dakika haberi! Başkent'te gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda 26 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

- Başkent'te gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda 26 kişi gözaltına alındı

ANKARA - Ankara'da, örgütsel iletişim metodu ile terör örgütü FETÖ/PDY'nin Jandarma mahrem yapılanması içerisindeki imamlarla irtibatlı olduğu tespit edilen 33 kişiden 26'sı düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün Jandarma mahrem yapılanmasındaki imamlar ile büfe/ankesörlü telefonlardan örgütsel iletişim metodu ile irtibat kuran 33 kişiyi tespit etti. Harekete geçen ekipler, belirlenen 33 şüpheliden 26'sını yakalayarak gözaltına aldı. Diğer 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi.