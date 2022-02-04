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Başkent'te gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 33 gözaltı - Son Dakika

Başkent'te gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 33 gözaltı

04.02.2022 17:07

Başkent'te gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 33 gözaltı Başkent'te sigara, tütün, alkollü içki ve akaryakıt kaçakçılığını önlemeye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 33 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda da malzeme ele geçirildi.

Başkent'te gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 33 gözaltı

ANKARA - Başkent'te sigara, tütün, alkollü içki ve akaryakıt kaçakçılığını önlemeye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 33 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda da malzeme ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde sigara, tütün, alkollü içki ve akaryakıt kaçakçılığını önlemeye yönelik 24 - 30 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 33 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonlarda; 680 bin 800 adedi dolu olmak üzere toplam bir milyon 218 bin 400 makaron, 6 bin 668 adet elektronik/muhtelif eşya, 356 adet puro, 408 paket kaçak sigara, 17 kilogram tütün, 8 adet alkol aroması, 7 litre sahte alkollü içki, 2 adet sigara sarma makinesi ve 2 adet hava kompresörü ele geçirildi.

Başkent'te gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 33 gözaltı
Başkent'te gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 33 gözaltı
Başkent'te gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 33 gözaltı

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Kaçakçılık, Akaryakıt, Sigara, Tütün, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 33 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkent'te gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 33 gözaltı - Son Dakika
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