Başkent'te gıda denetiminde 80 işletmede olumsuz sonuç çıktı - Son Dakika

ANKARA'da, gıda denetim seferberliğinin 4'ncü gününde marketlerde denetim yapıldı. Ankara Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Korkmaz, ilk 3 günde Başkent'te bin işletmede denetim yaptıklarını ve 80 işletmede olumsuz sonuç çıktığını söyledi.

Ankara Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli 279 gıda kontrolörü, gıda denetim seferberliğinin ilk gününde süt ve süt ürünleri, 2'nci gününde et ve et ürünleri, 3'ncü gün ekmek ve unlu mamuller üreten firmaları denetlendi. Tüm ilçelerde eş zamanlı gerçekleştirilen 4'ncü gününde ise süpermarket ve gross marketler kontrol edildi. Gıda denetim uzmanları, şarküteri, meyve, sebze, kasap ve kuru gıda reyonlarını inceledi. Görevliler reyonlarda özellikle hijyen ve temizlik koşullarına baktı. İş yerlerinde satılan gıdalara ilişkin belgeler kontrol edildi. Bazı gıdalardan alınan numuneler, laboratuvar incelemesine gönderildi. Tespit edilen eksiklikler ile ilgili tutanak tutuldu ve bunların giderilmesi için iş yeri sahiplerine süre verildi.

'BİN İŞLETMEDEN 80'İNDE OLUMSUZ SONUÇ ÇIKTI'

Ankara Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Korkmaz, gıda seferberliğinin başladığı Pazartesi gününden bu güne bin işletmede denetim gerçekleştirdiklerini ve 80 işletmede olumsuz sonuç çıktığını söyledi. Korkmaz, "Uygulanacak cezalara ilişkin firmaların bir haftalık bir itiraz süresi var. Bu süreden sonra para cezalarıyla birlikte kamuoyuyla paylaşılacak" dedi. Özellikle bu mevsimde marketlerde satılan sebze ve meyvelerde ilaç kalıntısı olup olmadığına dair numuneler alındığını belirten Korkmaz, "Marketlerde bu mevsimde satılan tüm meyve ve sebzelerden numuneler alınacak. Herhangi bir ilaç kalıntısı olup olmadığına ilişkin laboratuvarlarımızda detaylı inceleme yapılacak. Yapılan incelemeler sonunda sonuçlar bir kaç gün içinde çıkacak ve kamuoyuyla paylaşılacak. Sonuçlar olumsuz çıkması halinde firmalara 27 bin lira civarında idari para cezası uygulanacak" dedi.

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