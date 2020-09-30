Başkent'te gıda denetimlerinde 500'ün üzerinde işletmeye 5 milyon TL idari para cezası kesildi - Son Dakika

Başkent'te gıda denetimlerinde 500'ün üzerinde işletmeye 5 milyon TL idari para cezası kesildi

Başkent'te gıda denetimlerinde 500'ün üzerinde işletmeye 5 milyon TL idari para cezası kesildi Bu yıl içinde 70 bin denetim gerçekleştirildi, 2 bin 500 üründen numune alındı Hijyen kurallarına uymayan işletmeye 5 bin 570 TL idari para cezası kesildi Ankara Tarım ve Orman İl Müdürlüğü...

Başkent'te gıda denetimlerinde 500'ün üzerinde işletmeye 5 milyon TL idari para cezası kesildi

Bu yıl içinde 70 bin denetim gerçekleştirildi, 2 bin 500 üründen numune alındı

Hijyen kurallarına uymayan işletmeye 5 bin 570 TL idari para cezası kesildi

ANKARA - Ankara Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, hijyen koşullarını ihlal eden işletmeye 5 bin 570 lira idari para cezası uyguladı. Bu yıl içinde il genelinde 70 bin gıda denetimi gerçekleştirilirken, 500'ün üzerinde işletmeye 5 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Ankara Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından işletmelerde gıda ve hijyen denetimleri gerçekleştirildi. Keçiören'de yapılan denetimlerde imalathanelerdeki eksiklikler tespit edilerek, kurallara uymayan işletmelere para cezası uygulandı. Denetimler kapsamında bir markete hijyen koşullarına uymadığı için 5 bin 570 lira ceza uygulandı. Bu yıl içinde ise Başkent'te 70 bin gıda denetimi gerçekleştirildiği, denetimlerde 2 bin 500 üründen numune alındığı, 500'ün üzerinde işletmeye 5 milyon TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

Yapılan denetimlere ilişkin bilgiler veren Ankara Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Korkmaz, "Ankara genelinde Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla 7/ 24 gıda denetimlerimiz devam etmektedir. Korona virüsü sürecinde işletmelerin aldığı tedbirler, gerekse gıda güvenliği tedbirleri ekiplerimiz tarafından, imalat yerlerinde, satış yerlerinde, vatandaşların uğradığı her yerde denetimlerimiz devam ediyor. Bugün Keçiören'de bir alışveriş noktasında ekiplerimizle bir denetim gerçekleştirdik. Genel hijyen noktasında eksiklikler olduğu ekiplerimiz tarafından tespit edildi. Bazı ürün guruplarından numuneler alındı. Bu ürünlerin sonuçları çıktıktan sonra ayrıca değerlendirme yapılacak ama ama bu işletmeye 5 bin 570 lira idari para cezası uygulanacak. Ayrıca eksiklikler için işletmeye süre verilecek. Bu süre sonunda denetim yapılacak tekrardan" dedi.

Ankara genelinde 2020 yılı içerisinde şimdiye kadar 250 civarında gıda kontrol görevlisiyle beraber 70 bin denetim gerçekleştirildiğini kaydeden Korkmaz, "Yaptığımız denetimlerde 2 bin 500 üründen numune alındı. 208 üründe olumsuzluk tespit edildi. Bu ürünlerdeki olumsuzluk ve işletmelerin asgari hijyen ve temizlik koşullarına uymaması sebebiyle yaklaşık 500 üzerinde işletmeye 5 milyon TL idari para cezası uygulandı. Vatandaşımızın sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşması ve gönül rahatlığıyla denetim yapması noktasında ekiplerimiz çalışmakta" dedi.

En büyük denetçinin tüketicinin kendisi olduğunu kaydeden Korkmaz, "Tüketici etiket bilgileri ile ilgili ürünlerin bozulma ihtimaline karşı herhangi bir şüphe ile karşılaşması durumunda bakanlığımızın 175 ihbar hattına ihbarda bulunabilirler. İlgili il müdürlüğü tarafından değerlendirmeye alınıyor. Tüketicilerin sağlıklı gıdaya ulaşması noktasında görevimizin başındayız" açıklamasında bulundu.

Başkent'te gıda denetimlerinde 500'ün üzerinde işletmeye 5 milyon TL idari para cezası kesildi
Başkent'te gıda denetimlerinde 500'ün üzerinde işletmeye 5 milyon TL idari para cezası kesildi
Başkent'te gıda denetimlerinde 500'ün üzerinde işletmeye 5 milyon TL idari para cezası kesildi
Başkent'te gıda denetimlerinde 500'ün üzerinde işletmeye 5 milyon TL idari para cezası kesildi
Başkent'te gıda denetimlerinde 500'ün üzerinde işletmeye 5 milyon TL idari para cezası kesildi
Başkent'te gıda denetimlerinde 500'ün üzerinde işletmeye 5 milyon TL idari para cezası kesildi
Başkent'te gıda denetimlerinde 500'ün üzerinde işletmeye 5 milyon TL idari para cezası kesildi
Başkent'te gıda denetimlerinde 500'ün üzerinde işletmeye 5 milyon TL idari para cezası kesildi
Başkent'te gıda denetimlerinde 500'ün üzerinde işletmeye 5 milyon TL idari para cezası kesildi
Başkent'te gıda denetimlerinde 500'ün üzerinde işletmeye 5 milyon TL idari para cezası kesildi
Başkent'te gıda denetimlerinde 500'ün üzerinde işletmeye 5 milyon TL idari para cezası kesildi

Para Cezası, Türk Lirası, Ankara, Tarım, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 14:44 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkent'te gıda denetimlerinde 500'ün üzerinde işletmeye 5 milyon TL idari para cezası kesildi - Son Dakika

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