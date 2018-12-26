Başkent'te Gizli Buzlanma Kazaya Neden Oldu: 9 Yaralı
1 saat önce
Ankara'da gizli buzlanma nedeniyle çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Ankara
'da gizli buzlanma nedeniyle çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Yenimahalle
ilçesinden Ulus
yönünde Batı Bulvarı'nda gizli buzlanma nedeniyle aralarında kamyonet, otomobil ve minibüslerin bulunduğu 25 araç çarpıştı. Kazada 9 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bulvarda trafik çift yönlü trafiğe kapatılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
(Musa Erdoğan/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:26 Kaynak: İHA
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