Son Dakika Haberleri: Başkent'te Gizli Buzlanma Zincirleme Kazaya Neden Oldu: 9 Yaralı

Başkent'te Gizli Buzlanma Zincirleme Kazaya Neden Oldu: 9 Yaralı

1 saat önce

Ankara'da gizli buzlanma nedeniyle çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Başkent'te Gizli Buzlanma Zincirleme Kazaya Neden Oldu: 9 Yaralı, System.String[]
Ankara'da gizli buzlanma nedeniyle çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle ilçesinden Ulus yönünde Batı Bulvarı'nda gizli buzlanma nedeniyle aralarında kamyonet, otomobil ve minibüslerin bulunduğu 25 araç çarpıştı. Kazada 9 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bulvarda trafik çift yönlü trafiğe kapatılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 08:59 Kaynak: İHA

Ulus, Yenimahalle, Ankara, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kaçak Elektronik Sigara Operasyonunda Yakalanan Öğretmen Pes Dedirtti: Kayınvalidem İçin Yaptım 3 İlde Yolcu Otobüsleri Kaza Yaptı: 3 Ölü, 72 Yaralı

Bahçeli'den Erdoğan'a Çağrı: İstanbul Ya da Ankara'da Küresel Güçler Zirvesi Yapılmalı Yapılan Son Ankette İstanbul'da AK Parti, Ankara'da CHP Önde
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 22:29:05. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkent'te Gizli Buzlanma Zincirleme Kazaya Neden Oldu: 9 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]