Başkent'te gölete atlayan adam hayatını kaybetti
1 saat önce
Başkent'te gölete atlayan adam hayatını kaybettiANKARA - Başkent'te ailevi sebeplerden dolayı suya atlayan adam hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 04:18 Kaynak: İHA
Başkent'te gölete atlayan adam hayatını kaybetti
ANKARA - Başkent'te ailevi sebeplerden dolayı suya atlayan adam hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Ankara
'nın Çankaya
ilçesinde bir göletin kenarında arkadaşı R.K. ile sohbet eden R.Ç. ailevi sıkıntılarını dile getirerek göletin kenarında bulunan dere yatağına indi. Arkadaşının indiğini gören R.K. sağlık ekiplerine haber verdi. R.Ç. ekipler gelene kadar göletin bulunduğu toprak bölümün üzerine çıktı. Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesi ve R.Ç.'yi suya atlamaması için ikna etmeye çalışması yeterli olmadı. Ayakkabısının tekini çıkartıp suya fırlatan R.Ç. kendisini gölete bıraktı. Sağlık ekipleri R.Ç.'nin kendisini suya bıraktığı yere ulaştığında R.Ç.'nin hayatını kaybettiğini gördü. Olayı gören sağlık ekipleri, polis, itfaiye, UMKE ve Ankara itfaiyesine bağlı balık adamlara haber verdi. Balık adamların olay yerine gelip araştırma yapması sonucunda, gölete atlayan R.Ç. sudan çıkartıldı.
Ailesi gözyaşlarını tutamadı
Arkadaşı tarafından ailesine haber verilen R.Ç.'nin yakınları olay yerine geldiğinde ise aile bireyleri gözyaşlarına hakim olamadı. Öte yandan R.Ç.'nin çocuğunun 10 gün sonra düğünü olduğu öğrenildi. Polis
olayla ilgili inceleme başlattı.
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