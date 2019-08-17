Başkent'te gölete atlayan adam hayatını kaybetti

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Mansur Yavaş'tan Anıtkabir'e yol ve çevre düzenlemesi talimatı

Edirne'de yağmur etkili oldu, yollar göle döndü

İntihar girişimini hem canlı yayınladılar, hem de keyif alarak izlediler