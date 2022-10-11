Güzel sanatlar lisesi öğrencileri ile usta sanatçılar aynı sahneyi paylaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Güzel sanatlar lisesi öğrencileri ile usta sanatçılar aynı sahneyi paylaştı

11.10.2022 00:30

Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında güzel sanatlar lisesi öğrencileri ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, TRT Ankara ve İstanbul radyolarının usta sanatçıları "Düetler Konseri"nde bir araya geldi.

Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında güzel sanatlar lisesi öğrencileri ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, TRT Ankara ve İstanbul radyolarının usta sanatçıları "Düetler Konseri"nde bir araya geldi.

CSO Ada Ankara Yerleşkesi Tarihi Salon'da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı güzel sanatlar liselerinde eğitim gören 12 öğrenci, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TRT Ankara ve İstanbul radyolarından ses sanatçılarıyla aynı sahneyi paylaştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının saz sanatçılarının ses sanatçılarına eşlik ettiği konseri Şef Turgay Çoşkun yönetti.

Sanatçılar Aylin Şengün Taşçı, Elif Güreşçi, Umut Akyürek, Şennur Dinleyen, Eda Karaytuğ, Bekir Ünlüataer, Atakan Akdaş, Nilgün Kızılcı, Gökhan Temur, Orçun Kurdoğlu, Murat Irkılata, Neval Güleç, genç sanatçı adayları ile düet yaptı.

Başakşehir Güzel Sanatlar Lisesinden Nebi Mirza, Rümeysa Kayıtbey ve Zehra Çakıroğlu, Aşık Veysel Güzel Sanatlar Lisesinden Berkan Yalçın ve Ahmet Yusuf Yılmaz, Itri Güzel Sanatlar Lisesinden Feride Hazal ve Hamit Özyurt, Marmara Üniversitesi Abdülkadir Meragi Güzel Sanatlar Lisesinden Yağmur Bakar, Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesinden Zehra Ece Güler, Bakırköy Güzel Sanatlar Lisesinden Arman Özgül, Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesinden Nehir Ada Kaygusuz ve Neva Gerişlioğlu konserde usta sanatçılarla şarkı söyleme fırsatı buldu.

Konserde Türk sanat ve halk müziğinin sevilen eserleri seslendirildi.

"Gençlerimizin Türk sanat müziği ile ilgilenmediği doğru değil"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, konser sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, böyle bir konseri gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının ortak projesi olan bir etkinliği gerçekleştirdiklerini söyleyen Yavuz, sanatçıların bu projede gönüllü olarak yer aldıklarını bildirdi.

Yavuz, "Güzel sanatlar liselerimiz bizim için çok kıymetli. Bugün akşam gördük ki, bu liselerimizde inanılmaz yetenekli gençlerimiz var ve hepsiyle gurur duyuyoruz. Bu genç yeteneklerimizi bakanlık solistleri ile bir araya getirdik. Bir süredir birlikte çalıştılar ve bugün dinlediğiniz muhteşem konser ortaya çıktı. Türk müziği emin ellerde. Gençlerimizin Türk sanat müziği ile ilgilenmediği doğru değil. Yolları açık olsun." diye konuştu.

Konsere Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in eşi Nebahat Özer, Milli Eğitim Bakan Yardımcıları Osman Sezgin ve Sadri Şensoy ile çok sayıda müziksever katıldı.

YORUMLAR
500
10 Ekim Katliamında Hayatını Kaybedenler İstanbul'da Anıldı 10 Ekim Katliamında Hayatını Kaybedenler İstanbul'da Anıldı İSTANBUL-YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ GİRİŞİNDE ZİNCİRLEME KAZA: 5 YARALI İSTANBUL-YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ GİRİŞİNDE ZİNCİRLEME KAZA: 5 YARALI
Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, İstanbul, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güzel sanatlar lisesi öğrencileri ile usta sanatçılar aynı sahneyi paylaştı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
07:38 Yol kavgası kanlı bitti! Ümraniye'de İBB ekiplerine silahlı saldırı düzenlendi
01:02 Ali Babacan'dan, Erdoğan'ın üniversitelilere yönelik sözlerine tepki: Eskiden yurtdışı eğitim desteğini konuşuyorduk şimdi şehirler arası ulaşımı
00:57 İstanbul Havalimanı'nda valiz dolusu külçe altın ele geçirildi! Dubai'den getirmişler
00:36 Antakya'da ikinci Onur Şener vakası! İstek parçayı bilmediği için çalamadı diye yüzünde şişe parçaladılar
00:27 Akaryakıta son 1 haftada. kez zam geldi! Motorinin litresi 30 liraya merdiven dayadı
00:14 ABB Meclisi'ndeki su krizi büyüdü! Meclis Başkanvekili Fatih Ünal: Mansur Bey indirmedi, hep bindirdi
00:11 Bölgesel Amatör Lig maçında ortalık karıştı! Silahını çıkarıp taraftar minibüsünü kurşun yağmuruna tuttu
23:34 Sakarya'da traktörün şaft kısmına düşen 3 yaşındaki kız hayatını kaybetti
23:34 Türkiye'nin maç programı belli oldu! İşte EURO 2024 takvimi
23:08 Gaz sıkıntısından sonra enerji krizi de başladı! Ukrayna, AB'ye elektrik ihracatını durdurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 08:21:52. #1.12#
SON DAKİKA: Güzel sanatlar lisesi öğrencileri ile usta sanatçılar aynı sahneyi paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement