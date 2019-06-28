Başkent'te hafriyat kamyonun çarptığı çocuk öldü
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Ankara'nın Mamak ilçesinde bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışırken hafriyat kamyonun çarptığı çocuk olay yerinde yaşamını yitirdi.
Ankara
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 06:22 Kaynak: İHA
'nın Mamak
ilçesinde bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışırken hafriyat kamyonun çarptığı çocuk olay yerinde yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgilere göre, Mikail Y. yönetimindeki hafriyat kamyonu, Şehit Hanifi Mutlu Caddesi'nde bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Burhan E.'ye (12) çarptı. Ağır yaralanan Burhan E. sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesine rağmen kurtulamadı. Kamyon şoförü Mikail Y. gözaltına alındı. Çevredeki vatandaşların da olayı izlemesi tepki topladı. - ANKARA
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