Başkent'te hafriyat kamyonun çarptığı çocuk öldü
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Başkent'te hafriyat kamyonun çarptığı çocuk öldüANKARA - Ankara'nın Mamak ilçesinde bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışırken hafriyat kamyonun çarptığı çocuk olay yerinde yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 07:48 Kaynak: İHA
Başkent'te hafriyat kamyonun çarptığı çocuk öldü
ANKARA - Ankara
'nın Mamak
ilçesinde bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışırken hafriyat kamyonun çarptığı çocuk olay yerinde yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgilere göre Mikail Y. yönetimindeki hafriyat kamyonu, Şehit Hanifi Mutlu Caddesi'nde bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Burhan E.'ye çarptı.
Ağır yaralanan Burhan E. sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesine rağmen kurtulamadı. Kamyon şoförü Mikail Y. gözaltına alındı. Çevredeki vatandaşların da olayı izlemesi tepki topladı.
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