Başkent'te hafta sonu Melek Mosso rüzgarı esecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte Başkentlileri "Büyükşehir Parklarda" konser programlarıyla buluşturmaya devam ediyor. 7'den 70'e vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ücretsiz açık hava konserlerinin bu haftaki konuğu ise Melek Mosso. 10 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00'da 30 Ağustos Zafer Parkı'nda yapılacak konser ABB TV ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden de canlı olarak yayınlanacak.

Pandemi sürecinde ara verilen birçok etkinlik ve konser programı normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte yeniden başladı.

Başkentlileri ünlü sanatçılarla buluşturan "Büyükşehir Parklarda" açık hava konser programlarını başlatan Büyükşehir Belediyesi, her hafta sonu vatandaşlara müzik ziyafeti sunacak.

Başkent'te mutluluk ve müzik zamanı

Geçtiğimiz hafta Işın Karaca ve İsmail Altunsaray'ın konserleriyle park ve dinlenme alanlarının kapılarını ünlü sanatçılara açan Büyükşehir Belediyesi, Başkent'te 'mutluluk ve müzik zamanı' sloganıyla Ankaralıların yaz akşamlarında hoşça vakit geçirmesini sağlamayı amaçlıyor.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen ücretsiz açık hava konserleriyle ünlü isimler Başkent'te ağırlanırken, bu hafta sonu Melek Mosso konser verecek.

ABB TV ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak Melek Mosso konseri, 10 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00'da 30 Ağustos Zafer Parkı'nda gerçekleşecek. - ANKARA