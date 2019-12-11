Başkent'te hakkında uzaklaştırılma kararı bulunan koca otomobilinde öldü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te hakkında uzaklaştırılma kararı bulunan koca otomobilinde öldü - Son Dakika

Başkent'te hakkında uzaklaştırılma kararı bulunan koca otomobilinde öldü

6 saat önce

Ankara'da eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle hakkında evden uzaklaştırma kararı bulunan şahıs, bir süredir yaşadığı otomobilinde piknik tüpüyle ısınmaya çalışırken yaşamını yitirdi.

Başkent'te hakkında uzaklaştırılma kararı bulunan koca otomobilinde öldü, System.String[]

Ankara'da eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle hakkında evden uzaklaştırma kararı bulunan şahıs, bir süredir yaşadığı otomobilinde piknik tüpüyle ısınmaya çalışırken yaşamını yitirdi.


Edinilen bilgilere göre, Mamak ilçesinde, eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle 3 ay hakkında uzaklaştırma bulunan Haydar Ali Durkun, bir süredir yaşadığı otomobilinde yaşamını yitirdi. Uzun süredir yaşamını otomobilinde sürdüren Durkun, sürekli gittiği lokantaya gitmeyince, lokanta çalışanları, olaydan şüphelenerek, otomobili kontrol etti. Durkun'un cansız bedeniyle karşılaşan lokanta çalışanları, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, Durkun'un ısınmak için yaktığı piknik tüpünün oksijeni emmesi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. Durkun'un cesedi Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı kaldırıldı. - ANKARA

Haydar Ali, Ankara, Mamak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 04:22 Kaynak: İHA
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