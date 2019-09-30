Son Dakika Haberleri: Başkent'te halk otobüsü kazası güvenlik kamerasına yansıdı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Başkent'te halk otobüsü kazası güvenlik kamerasına yansıdı

23 dakika önce

- Başkent'te halk otobüsü kazası güvenlik kamerasına yansıdıANKARA - Ankara'da özel halk otobüsü yolcu dolu durağa girdi.

- Başkent'te halk otobüsü kazası güvenlik kamerasına yansıdı

ANKARA - Ankara'da özel halk otobüsü yolcu dolu durağa girdi. İlk belirlemelere göre kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan kaza güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Mamak ilçesinde belirlenemeyen bir sebeple şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği halk otobüsü yolcuların bulunduğu durağa girdi. Çok sayıda ambulans ve polis ekibi olay yerine sevk edildi. Ankara Valisi Vasip Şahin, incelemede bulunmak üzere olay yerine geldi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken, yaralılar da olduğu belirtildi. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Başkent'te halk otobüsü kazası güvenlik kamerasına yansıdı

Ankara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 09:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kulisleri sallayan iddia: Muhalefet Erdoğan'ın karşısına Babacan'ı çıkaracak
Ankara'daki halk otobüsü kazasında ölenlerin sayısı 4'e yükseldi Hindistan'da turist kafilesini taşıyan otobüsün yoldan çıkarak devrilmesi sonucu 21 kişi öldü, 60 kişi yaralandı 16 yıllık evliliğini bitirmeden başka bir kadınla düğün yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2019 21:35:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkent'te halk otobüsü kazası güvenlik kamerasına yansıdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]