Başkent'te hamsi yeme yarışması renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika

Başkent'te hamsi yeme yarışması renkli görüntülere sahne oldu

ANKARA - Başkent'te Karadeniz İlleri Tanıtım ve Sanat Fuarı'nda düzenlenen Hamsi yeme yarışması renkli görüntüler oluşturdu. Karadeniz mutfağının ve ezgilerinin Ankaralılarla buluşturulduğu fuarda; hamsinin tadına bakmak isteyen vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu.

Karadeniz İlleri Tanıtım Sanat Fuarı ANFA Altınpark Fuar Alanında kapılarını Başkentliler için açtı. Fuarın ilk gününde düzenlenen hamsi yeme yarışması eğlenceli görüntüler oluşturdu. Izgaralarda e tavalarda pişirilen kilolarca hamsinin tadına bakmak isteyen vatandaşlar metrelerde kuyruk oluşturdu. Fuarı ziyaret eden vatandaşlar hem Karadeniz mutfağının lezzetlerini tatma imkanı buldu hem de Karadeniz ezgileriyle gönüllerince bir gün geçirdi. Fuarda ayrıca kuymak yeme yarışması da düzenlendi. Yarışmada birinci olanlara sürmene bıçağı hediye edildi.

Trabzon'da ata tohumuyla ürettiği mısırların satışını yapan Havva Ertuğral, Taş değirmen lezzetini Ankara'ya taşıdı. Nostaljik görünümlü taş değirmende öğütülen mısırın ayrı bir lezzete sahip olduğunu belirten Ertuğral, tüm vatandaşları standına davet etti.

Hamsi yarışmasına katılan vatandaşlar ise kendileri için güzel bir anı olduğunu ifade ettiler.

Onur Konuğu İller Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa ve Adana Karadeniz İlleri Tanıtım Sanat Fuarı'nda mutfakları dünyaca ünlü dört kenti de onur konuğu olarak yer aldı. Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa ve Adana mutfakları, tüm lezzetleri ile 4 gün boyunca Başkentlilerin damak lezzetlerine dokunacak. Ücretsiz sirk gösterisi ile Urfa sıra gecesinin de düzenleneceği etkinlikte gün boyu tulum ve kemençe eşliğinde keyif dolu anlar yaşanacak.