Başkent'te havadan trafik denetimi - Son Dakika
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Başkent'te havadan trafik denetimi

23.02.2022 15:26

Başkent'te havadan trafik denetimiANKARA Jandarma Genel Komutanlığı'nın emirleri doğrultusunda Ankara İl jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce helikopter ile havadan trafik denetimi gerçekleştirildi.

Başkent'te havadan trafik denetimi

ANKARA Jandarma Genel Komutanlığı'nın emirleri doğrultusunda Ankara İl jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce helikopter ile havadan trafik denetimi gerçekleştirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce yapılan planlama ile 21 Şubat Pazartesi günü 14.00-16.00 saatleri arasında Ankara-Akyurt-Kalecik- Çankırı (D-140 ve D-765) Devlet Karayolu üzerinde helikopter ile havadan trafik denetimi icra edildi. Faaliyetin icrasında, karayolları üzerinde meydana gelebilecek ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının önüne geçebilmek, algılanabilir yakalanma riski duygusunu arttırmak amaçlandı. Öte yandan sürücülere ve yol kullanıcılarına eğitici, öğretici ve yönlendirici olarak bilgilendirme faaliyetleri ile trafik kural ihlali yapan araç sürücülerini tespit ederek vatandaşların can, mal ve trafik güvenliğinin sağlanması kapsamında denetimler arttırılarak icra edilmeye devam edilmesi hedefleniyor.

Başkent'te havadan trafik denetimi
Başkent'te havadan trafik denetimi
Başkent'te havadan trafik denetimi

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İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Şube Müdürlüğü, Çankırı, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te havadan trafik denetimi - Son Dakika


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