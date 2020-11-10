- Başkent'te hayat 1 dakikalığına durdu - Son Dakika

- Başkent'te hayat 1 dakikalığına durdu
10.11.2020 10:13
- Başkent'te hayat 1 dakikalığına durdu Atatürk'ün vefatının 82. yıl dönümünde Ankaralılar, saat 09.05'te 1 dakikalık saygı duruşunda bekledi.
- Başkent'te hayat 1 dakikalığına durdu
ANKARA - Atatürk'ün vefatının 82. yıl dönümünde Ankaralılar, saat 09.05'te 1 dakikalık saygı duruşunda bekledi. Sirenlerin çaldığı Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanında vatandaşlar araçlarından inerek saygı duruşuna geçti.
Atatürk'ün 82'inci ölüm yıl dönümünde Ankara 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanında vatandaşlar saat 09: 05'de çalan sirenle birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk için araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu.
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