Son Dakika Haberleri: Başkent'te Hırsız Kardeşler Tutuklandı

Başkent'te Hırsız Kardeşler Tutuklandı

1 saat önce

Başkent'te 21 farklı evden toplamda 150 bin TL değerinde soygun yapan hırsızlık çetesi çökertildi.

Başkent'te Hırsız Kardeşler Tutuklandı, System.String[]
Başkent'te 21 farklı evden toplamda 150 bin TL değerinde soygun yapan hırsızlık çetesi çökertildi.

Başkent'te 4 ay boyunca 21 farklı evden toplamda 150 bin TL değerinde para ve eşya çaldıkları tespit edilen hırsızlık çetesi, yapılan operasyonla çökertildi. 21 ayrı adreste meydana gelen hırsızlık olaylarını inceleyen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin U.K. ve kardeşi K.K. ile A.D., A.A. B.İ.B., B.G. olduklarını tespit etti.

Şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan 6 kişi içinden, 3 kişi ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, 2 kardeş U.K. ve K.K. tutuklandı. 1 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:43 Kaynak: İHA

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