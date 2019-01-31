Başkent'te Hırsız Kardeşler Tutuklandı

Başkent'te 21 farklı evden toplamda 150 bin TL değerinde soygun yapan hırsızlık çetesi çökertildi.

Başkent'te 21 farklı evden toplamda 150 bin TL değerinde soygun yapan hırsızlık çetesi çökertildi.



Başkent'te 4 ay boyunca 21 farklı evden toplamda 150 bin TL değerinde para ve eşya çaldıkları tespit edilen hırsızlık çetesi, yapılan operasyonla çökertildi. 21 ayrı adreste meydana gelen hırsızlık olaylarını inceleyen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin U.K. ve kardeşi K.K. ile A.D., A.A. B.İ.B., B.G. olduklarını tespit etti.



Şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan 6 kişi içinden, 3 kişi ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, 2 kardeş U.K. ve K.K. tutuklandı. 1 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - ANKARA

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