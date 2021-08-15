Üye Girişi
Başkent'te hırsızların rahat tavırları şaşkına çevirdi - Son Dakika

Başkent'te hırsızların rahat tavırları şaşkına çevirdi

15.08.2021 10:31
Başkent'te hırsızların rahat tavırları şaşkına çevirdi, System.String[]

ANKARA (İHA) – Ankara'da medikal ürünler satan özel bir iş yerine gelen iki kadından birisi kasiyeri oyalarken diğeri ise kasiyeri kandırdı.

ANKARA (İHA) – Ankara'da medikal ürünler satan özel bir iş yerine gelen iki kadından birisi kasiyeri oyalarken diğeri ise kasiyeri kandırdı. Ortopedik ürünü saniyeler içinde çantasına atan kadının rahatlığı güvenlik kameralarına yansıdı.

Ankara Yenimahalle'de medikal ürünleri satan bir iş yerine gelen iki kadının organize bir şekilde yaptıkları hırsızlık kameralara yansıdı. İlk olarak kasiyere ürün sorduktan sonra raftan ortopedik bir ürünü rahat tavırlarla çantasına atan şahıs tekrar kasaya geldi. Suç ortağının olaya dahil olması ile kişiler, iki haftadır çalışan kasiyer Mehtap Korkmaz'ın kafasını karıştırıp kasada tırnakçılık yaparak iş yerinden ayrıldı. İşletmeden ayrıldıktan kısa süre sonra kasadaki paralardaki eksikliği fark eden iş yeri çalışanları, güvenlik kamerası görüntülerini kontrol ettiklerinde şahısların; bir adet ortopedik ürün, kadın pedi ve birkaç parfümün de çalındığını öğrendi.

"Giyimi ve diksiyonu o kadar dört dörtlüktü ki asla şüphe etmedim"

İş yerine gelen hırsızlardan şüphelenmediğini ve kamera kayıtlarını incelediklerinde şok olduklarını aktaran iş yeri çalışanı Korkmaz, "Burada da diğer müşterilerle ilgilenen arkadaşım vardı. O arada kadın petlerinin nerede olduğunu sordu, yardımcı olmamı istedi. Ben de petlerin olduğu tarafa ilerlerken önden ben çıktım hanımefendi de arkamdan gelirken rafta duran ortopedik bir ürünü çantasına koyuyor ve kadın petlerin olduğu tarafa doğru yöneliyor. Kasada paraları ayrı yerlere muhafaza ediyorum ve verdiğim para üstünden emindim ama o kadar masum yüzlü ve hırsız olamayacak kadar giyimi ve diksiyonu o kadar dört dörtlüktü ki asla şüphe etmedim. Eksik para verdiğimi söyleyince tekrar parayı tamamladım. Biz anlık kasalar bildiriyoruz ve anlık olarak bildirdiğimiz için de o an hemen fark ettik fakat müşteri gitmişti. Kamera kaydından bakarken biz diğer bir ürünü çaldığını gördük. Bu arada başka birisi daha vardı, o da kapıda gözetleme yapıyormuş ve parfümeri reyonundan bir şeyler almış ve çantasına koymuş. Benim için maalesef kötü bir tecrübe oldu" ifadelerine yer verdi.

"Aslında ihtiyacı olabileceğini düşünmüyorum"

Kasadaki ısrarcı tavrından şüphelenmediğini ve olay sonrası emniyete gidip ifade verdiğini aktaran Korkmaz, "On liralık bir ürün almıştı, 50 lira verdi ve ben de iki adet 20 lira uzattım. Tekrar ben parayı yerine koyarken 'Eksik para verdiniz' dedi. Parayı kaldırdım ve gösterdim ve 'Siz bana 50 lira verdiniz' dedim. O da bana elindeki parayı göstererek 'Siz bana 25 lira verdiniz' dedi ve 5 lirayı alarak tekrar 20 lira uzattım. Raftan aldığı üründe ortopedik bir diz aparatı. Aslında ihtiyacı olabileceğini düşünmüyorum. Ürünler kare kodlu, özel bir ürün ne yapacağını da bilmiyorum. O kadar hızlı almış ki kamera kayıtlarından bakarken şok olduk. Saliselerle ürünü almış. Bugün emniyette ifade verdim ve yüz tanıma işlemi yaptık. Vermiş olduğum istatistiklere göre skala çıkarttılar, yaklaşık 167 kişiyi taradım ama hiçbirinden sonuç alamadık" diye konuştu. - ANKARA

Başkent'te hırsızların rahat tavırları şaşkına çevirdi

Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te hırsızların rahat tavırları şaşkına çevirdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sel felaketinde son durum! Batı Karadeniz'de 59 vatandaşımız yaşamını yitirdi, 77 kişi kayıp! 10:35 Sel felaketinde son durum! Batı Karadeniz'de 59 vatandaşımız yaşamını yitirdi, 77 kişi kayıp! Beşiktaş Teknik Direktörü Yalçın: Diego Costa'yı istemedim, Batshuayi çarşamba günü aramızda olacak 10:28 Beşiktaş Teknik Direktörü Yalçın: Diego Costa'yı istemedim, Batshuayi çarşamba günü aramızda olacak Son Dakika! 22 terörist etkisiz hale getirildi! Bakan Akar: Sınırda her zamankinden çok daha yoğun tedbirler alındı 10:10 Son Dakika! 22 terörist etkisiz hale getirildi! Bakan Akar: Sınırda her zamankinden çok daha yoğun tedbirler alındı
Ayin için Trabzon'a gitmek isteyen Yunanistan Pontusluları Federasyonu Başkanı ülkeye alınmadı 09:45 Ayin için Trabzon'a gitmek isteyen Yunanistan Pontusluları Federasyonu Başkanı ülkeye alınmadı Kahramanmaraş'ta düşen uçakta kahreden detay! Elazığlı pilot, babasının yanına defnedilmek istediğini vasiyet etmiş 09:01 Kahramanmaraş'ta düşen uçakta kahreden detay! Elazığlı pilot, babasının yanına defnedilmek istediğini vasiyet etmiş Aşk Adası'nda bir skandal daha! İlişkiye girerken yatağı kırdılar 08:55 Aşk Adası'nda bir skandal daha! İlişkiye girerken yatağı kırdılar
Kaçırdığı sevgilisiyle yürürken ailesine denk geldi! Linç edilmekten polis kurtardı 00:01 Kaçırdığı sevgilisiyle yürürken ailesine denk geldi! Linç edilmekten polis kurtardı Rüzgar Erkoçlar ameliyat sürecini ilk kez anlattı: Sudan çıkmış balığa döndüm 22:14 Rüzgar Erkoçlar ameliyat sürecini ilk kez anlattı: Sudan çıkmış balığa döndüm

Son Dakika Haberleri
10:35 Sel felaketinde son durum! Batı Karadeniz'de 59 vatandaşımız yaşamını yitirdi, 77 kişi kayıp!
10:34 Sel sularına kapılarak 200 metre sürüklendi, mucizevi kurtuluşu ile herkesi sevindirdi
10:32 35 yıl önce askerden firar ettiği için ''Vatansız'' belgesi verildi! Kimliğini geri almak için vatani görevini yapmak istiyor
10:28 Beşiktaş Teknik Direktörü Yalçın: Diego Costa'yı istemedim, Batshuayi çarşamba günü aramızda olacak
10:24 Kim inanır bu yaşta olduğuna! Güzelliği ile yıllara meydan okuyan Aydan Şener'den gençlere mesaj var
10:09 Son Dakika! 22 terörist etkisiz hale getirildi! Bakan Akar: Sınırda her zamankinden çok daha yoğun tedbirler alındı
10:04 Süper Lig'in gol kralı Boupendza, Katar takımı Al Arabi ile anlaştı
09:44 Ayin için Trabzon'a gitmek isteyen Yunanistan Pontusluları Federasyonu Başkanı ülkeye alınmadı
09:37 Eski hafif siklet şampiyonu Khabib Nurmangomedov, profesyonel futbolcu oldu
09:18 Kylian Mbappe neye uğradığını şaşırdı! PSG taraftarları, Kylian Mbappe'yi ıslıkladı
Sel sularına kapılarak 200 metre sürüklendi, mucizevi kurtuluşu ile herkesi sevindirdi Sel sularına kapılarak 200 metre sürüklendi, mucizevi kurtuluşu ile herkesi sevindirdi         
10:35
35 yıl önce askerden firar ettiği için ''Vatansız'' belgesi verildi! Kimliğini geri almak için vatani görevini yapmak istiyor 35 yıl önce askerden firar ettiği için ''Vatansız'' belgesi verildi! Kimliğini geri almak için vatani görevini yapmak istiyor         
10:32
Kim inanır bu yaşta olduğuna! Güzelliği ile yıllara meydan okuyan Aydan Şener'den gençlere mesaj var Kim inanır bu yaşta olduğuna! Güzelliği ile yıllara meydan okuyan Aydan Şener'den gençlere mesaj var         
10:25
Süper Lig'in gol kralı Boupendza, Katar takımı Al Arabi ile anlaştı Süper Lig'in gol kralı Boupendza, Katar takımı Al Arabi ile anlaştı         
10:04
Kylian Mbappe neye uğradığını şaşırdı! PSG taraftarları, Kylian Mbappe'yi ıslıkladı Kylian Mbappe neye uğradığını şaşırdı! PSG taraftarları, Kylian Mbappe'yi ıslıkladı         
09:19
Sel sularının vurduğu Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 1 yıllık yağış neredeyse 48 saatte düştü Sel sularının vurduğu Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 1 yıllık yağış neredeyse 48 saatte düştü         
08:58
Haiti açıklarında meydana gelen depremde ölü sayısı 304'e yükseldi Haiti açıklarında meydana gelen depremde ölü sayısı 304'e yükseldi         
02:09
Sosyal medyada küfürlü ve provokatif videolar yayınlayan Suriyeli yakalandı Sosyal medyada küfürlü ve provokatif videolar yayınlayan Suriyeli yakalandı         
22:27
Pembe bikinisiyle paylaşım yapan Şeyma Subaşı: Vücudum her zaman çok iyiydi Pembe bikinisiyle paylaşım yapan Şeyma Subaşı: Vücudum her zaman çok iyiydi         
21:08
ABD'li ünlü oyuncu Brooke Shields'ten ağızları açık bırakan bekaret itirafı ABD'li ünlü oyuncu Brooke Shields'ten ağızları açık bırakan bekaret itirafı         
18:13
ABD, binlerce Afgan mülteciyi yerleştirmek için Katar'la anlaşmak üzere ABD, binlerce Afgan mülteciyi yerleştirmek için Katar'la anlaşmak üzere         
17:33
"Soğuk Çay" tartışması kanlı bitti! İşletme sahibi, tartıştığı kadını öldürdü         
16:57
Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Ebrar Karakurt'un kız arkadaşıyla yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Ebrar Karakurt'un kız arkadaşıyla yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı         
15:35
Sular altında kalan dairede bir çanta dolusu ziynet eşyası bulundu Sular altında kalan dairede bir çanta dolusu ziynet eşyası bulundu         
14:35
Rize Valisi'nin 3.7 milyonluk makam aracı sosyal medyada gündem oldu! Yerden yere vuruyorlar Rize Valisi'nin 3.7 milyonluk makam aracı sosyal medyada gündem oldu! Yerden yere vuruyorlar         
12:17
Cinayetten suçlaması ile tutuklandı, beraatı sonrası cinayete kurban gitti Cinayetten suçlaması ile tutuklandı, beraatı sonrası cinayete kurban gitti         
11:33
Tomrukların köprüyü tıkaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi Tomrukların köprüyü tıkaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi         
10:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2021 10:48:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkent'te hırsızların rahat tavırları şaşkına çevirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement