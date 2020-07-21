Başkent'te hırsızlık iddiasıyla yakalanan 5 kişi tutuklandı - Son Dakika

Başkent'te hırsızlık iddiasıyla yakalanan 5 kişi tutuklandı

ANKARA - Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Kızılcahamam İlçe Emniyet ekipleri bir evden 30 bin TL değerinde çeşitli kolye, bilezik, yüzük vb. ziynet eşyalarının bir evden çalınması üzerine çalışma başlattı. Bölgedeki kameralar ve MOBESE kayıtlarını 40 saatlik izleme çözümleme sonucunda şüphelilerin kimliklerini belirlendi. Yapılan uzun çalışmalar sonucunda B.GS.Vşüpheliler Akıncılar mevkinde seyir halinde iken yapılan operasyonla otomobilde yakalandılar. Yakalanan 5 şüpheli şahısların çok sayıda hırsızlık suçundan olduğu tespit edildi. Yakalanan şahıslar emniyetlerinin işlemleri ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 5 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.