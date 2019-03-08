Son Dakika Haberleri: Başkent'te Hırsızlık Operasyonu

Başkent'te Hırsızlık Operasyonu

52 dakika önce

Başkent'te bir aracı vince yükleyerek çalan ve boş arazide parçalara ayıran iki zanlı tutuklandı.

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Başkent'te bir aracı vince yükleyerek çalan ve boş arazide parçalara ayıran iki zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Yenimahalle ilçesi Yakacık Mahallesi'nde yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucunda, çalınan aracın M.Ç. ve B.Ç. tarafından vince yüklenerek Altındağ ilçesi Doğantepe Mahallesi'nde bulunan boş araziye götürülüp parçalandığı tespit edildi.

Zanlıların adreslerine düzenlenen operasyonda da M.Ç. ve B.Ç. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 08:21 Kaynak: AA

Ankara, Güncel
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