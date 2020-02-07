Başkent'te hırsızlık şüpheleri yakalandı - Son Dakika
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Başkent'te hırsızlık şüpheleri yakalandı

6 saat önce

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde farklı tarihlerde hırsızlık yapan şüpheli şahıslar yakalandı.

Başkent'te hırsızlık şüpheleri yakalandı, System.String[]

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde farklı tarihlerde hırsızlık yapan şüpheli şahıslar yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Ankara'nın Kahramankazan ilçesi Cimşit, Aplagut ve İnceğiz mahallerinde farklı tarihlerde hırsızlık olayları meydana gelmiştir. Ankara İl Jandarma Komutanlığınca hırsızlık suç önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar sonucunda, hırsızlık olaylarını M.A., Y.A., E.N., isimli şahışlar tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.


Şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sonucunda evinde yapılan aramada 3 şahıs gözaltına alınırken, muhtelif mutfak ve ev eşyalarından oluşan hırsızlıklardan elde edilen malzemeler de ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler mağdurlar tarafından teşhis edilmiş, şahıslara teslim edildi.


Yapılan faaliyet neticesinde Kahramankazan ilçesinde 2018 ve 2019 yıllarında meydana gelen toplam (32) faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı. - ANKARA

Kahramankazan, Jandarma, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:14 Kaynak: İHA
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