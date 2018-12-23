Başkent'te "Huzur Kocatepe Operasyonu"

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Real Madrid'in Yıldızı Sergio Ramos, Şeyh Zayed Camisi'ne Hayran Kaldı: Eşsiz Bir Yer

Düğün Sırasında Ateş Eden Maganda Dehşet Saçtı! 4'ü Kadın Çok Sayıda Yaralı Var