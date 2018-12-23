Başkent'te "Huzur Kocatepe Operasyonu"
3 saat önce
Başkent'te "Huzur Kocatepe Operasyonu"ANKARA - Ankara'da Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, eğlence mekanları, metruk yerler, park ve bahçeler ve vatandaşların yoğun olduğu noktalarda denetimlerde bulundu.
Başkent'te "Huzur Kocatepe
Operasyonu"
ANKARA - Ankara
'da Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, eğlence mekanları, metruk yerler, park ve bahçeler ve vatandaşların yoğun olduğu noktalarda denetimlerde bulundu.
Ankara'da il genelinde, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde tüm birimlerden 300 ekip ve aralarında çarşı ve mahalle bekçilerinin de bulunduğu 2 bin personelle "Huzur Kocatepe Operasyonu" yapıldı.
Ekipler, eğlence mekanları, metruk yerler, park ve bahçeler ile vatandaşların yoğun olduğu noktalarda denetimlerde bulundu. Özel harekat ve çevik kuvvet birimlerine bağlı polisler uygulama noktaları çevresinde güvenlik önlemi alırken, iş yerlerine ilişkin evraklar incelendi ve şahsıların GBT kontrolleri yapıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 12:41 Kaynak: İHA
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