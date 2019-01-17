Son Dakika Haberleri: Başkent'te İki Ayrı Kazada 2 Kişi Yaralandı

Başkent'te İki Ayrı Kazada 2 Kişi Yaralandı

52 dakika önce

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde seyir halindeki otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Başkent'te İki Ayrı Kazada 2 Kişi Yaralandı, System.String[]
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde seyir halindeki otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Protokol yolunda meydana gelen bir başka kazada ise araç içine sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, saat 01.30 civarında Umut .Ö'nün yönetimindeki 06 FK 2285 plakalı otomobil Anadolu Bulvarında Ankapark önünde Batıkent istikametinde seyir halindeyken refüje çarparak devrildi. Kazada otomobili kullanan Umut Ö. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü Umut Ö. ambulans ile Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, Ağır hasar alan araç içerisindeki alkol şişesi dikkat çekti.

Diğer yandan, gece protokol yolunda Hasköy mevkiinde meydana gelen bir başka kazada ise 16 YBG 01 plakalı yolcu otobüsü 06 FME 71 plakalı otomobil ile çarpıştı. 96 FME 71 plakalı otomobil çarpışmanın etkisiyle savrularak 06 T 2895 plakalı taksiye vurmasın ardından elektrik direğine çarparak durdu. Kazada 06 FME 71 plakalı otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsü aracının içinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Polis kazalarla ilişkin inceleme başlattı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 08:00 Kaynak: İHA

Yenimahalle, Ankara, 3. Sayfa
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