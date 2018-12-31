Son Dakika Haberleri: Başkent'te İki Ayrı Trafik Kazası: 4 Yaralı

Başkent'te İki Ayrı Trafik Kazası: 4 Yaralı

47 dakika önce

Ankara'da meydana gelen iki farklı trafik kazasında 4 kişi yanalandı.

Başkent'te İki Ayrı Trafik Kazası: 4 Yaralı, System.String[]
Ankara'da meydana gelen iki farklı trafik kazasında 4 kişi yanalandı.

Edinilen bilgiye göre, Birinci kaza Konya- Samsun yolu Mevlana Bulvarı'ndan Akköprü istikametinde meydana geldi. H.G. yönetimindeki 06 BFB 846 plakalı lüks otomobil Etiler Orduevi yol ayrımında seyir halinde bulunan S.G'nin kullandığı 37 AJ 509 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolünü kaybeden ve kaldırıma çıkan lüks otomobil yol kenarındaki ilan panolarını devirerek şarampole yuvarlandı. Kaza sonrası yaralanan S.G. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Devrilen araçtan çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarılan H.G. ise kazayı şans eseri yaralanmadan atlattı.

Öte yandan, Anadolu Bulvarı'ndan Kuzey Ankara Çevre Yolu yönüne giden 06 BY 0114 plakalı otomobil Hurdacılar mevkisi yakınlarında virajı alamayarak üst geçidin ayağına çarptı.

Kimlikleri henüz belirlenemeyen sürücü ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı.Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulanslarıyla hastaneye kaldırıldı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 05:33 Kaynak: İHA

Ankara, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Melek Baykal, Eski Eşi Zafer Ergin İle Olan Evliliğinin Bilinmeyenlerini Anlattı Kamyonun Altında Kalan Prof. Dr. Gürbüz Büyükyazı Yaşamını Yitirdi

7 Yıl Önce iPhone Alabilmek Böbreğini Satan Gencin Hayatı Altüst Oldu Çatıdan Düşen Kar Yığının Altında Kalan Çocuğun Üzeriden İş Makinesi Geçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 06:20:13. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkent'te İki Ayrı Trafik Kazası: 4 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]