Başkent'te İki Ayrı Trafik Kazası: 4 Yaralı
47 dakika önce
Ankara'da meydana gelen iki farklı trafik kazasında 4 kişi yanalandı.
Ankara
'da meydana gelen iki farklı trafik kazasında 4 kişi yanalandı.
Edinilen bilgiye göre, Birinci kaza Konya- Samsun
yolu Mevlana
Bulvarı'ndan Akköprü istikametinde meydana geldi. H.G. yönetimindeki 06 BFB 846 plakalı lüks otomobil Etiler Orduevi yol ayrımında seyir halinde bulunan S.G'nin kullandığı 37 AJ 509 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolünü kaybeden ve kaldırıma çıkan lüks otomobil yol kenarındaki ilan panolarını devirerek şarampole yuvarlandı. Kaza sonrası yaralanan S.G. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Devrilen araçtan çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarılan H.G. ise kazayı şans eseri yaralanmadan atlattı.
Öte yandan, Anadolu Bulvarı'ndan Kuzey Ankara Çevre Yolu yönüne giden 06 BY 0114 plakalı otomobil Hurdacılar mevkisi yakınlarında virajı alamayarak üst geçidin ayağına çarptı.
Kimlikleri henüz belirlenemeyen sürücü ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı.Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis
ambulanslarıyla hastaneye kaldırıldı. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 05:33 Kaynak: İHA
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