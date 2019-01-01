Başkent'te İki Ayrı Trafik Kazası: 4 Yaralı

Zalim :

Zalimin celladı adalettir hak geldi batıl zayıl oldu eskiden müslüman kadınlarla kafir kadınları ayırmak cok kolaydı biri kapalı biri acık olurdu imdi müslüman dediğiniz kadında acık ben nerden bilim onun müslüman olduğunu adı merve funda yada ayşe yaşantısına bi bakın aynı monika gibi yaşıyo akıl sahipleri bunu anlar